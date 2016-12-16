12.01.2017 15:10



На сьогоднішньому засіданні Вища рада юстиції прийняла рішення про початок реорганізації у Вищу раду правосуддя.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Вищої ради юстиції, передає «Закон і Бізнес».

«Вища рада юстиції щойно на засіданні прийняла рішення про початок реорганізації Вищої ради юстиції у Вищу раду правосуддя», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, ВРЮ утворила Комісію з питань реорганізації, а також затвердила порядок здійснення заходів, в тому числі з державної реєстрації Вищої ради правосуддя.

Крім того, на засіданні 12 січня 2017 року Вища рада юстиції прийняла рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Вищого господарського суду України Ємельянова Артура Станіславовича та судді Київського апеляційного адміністративного суду Петрика Ігоря Йосиповича.

Нагадаємо, 5 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про Вищу раду правосуддя», ухвалений Верховною Радою України 21 грудня 2016 року та оприлюднений у газеті «Голос України» № 1 від 4 січня 2017 року. Згідно нього, Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. ВРЮ протягом двадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом мала утворити Комісію з питань реорганізації Вищої ради юстиції та утворення Вищої ради правосуддя; розробити та затвердити порядок здійснення заходів, пов’язаних із реорганізацією Вищої ради юстиції та утворенням Вищої ради правосуддя.

3 листопада 2016 року проект Закону про Вищу раду правосуддя №5180, внесений Президентом України, було прийнято за основу 232 голосами народних депутатів.

Пізніше документ зазнав змін, проти яких виступили асоціації суддів. Відповідно до поправок, фактичному звільненню підлягають близько тисячі «суддів-п’ятирічок», що може призвести до колапсу судової системи. Але пізніше виявилося, що зазначені поправки не були схвалені Комітетом ВР з питань правової політики та правосуддя.

В свою чергу, 19 грудня 2016 року Вища рада юстиції закликала ВРУ невідкладно ухвалити Закон «Про Вищу раду правосуддя», адже трирічний строк притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, які дискредитували судову систему в період Євромайдану, спливає за два місяці.

Закон і Бізнес