05.01.2017 10:14



Схвалений Верховною Радою та підписаний Президентом України закон «Про Вищу раду правосуддя» набрав чинності у зв'язку із офіційним оприлюдненням у газеті «Голос України».

З текстом Закону можна ознайомитися за посиланням.

Як раніше повідомляв «Закон і Бізнес», 3 січня 2017 року Президент Петро Порошенко підписав закон «Про Вищу раду правосуддя».

21 грудня 2016 року вночі Верховна Рада України прийняла закон «Про Вищу раду правосуддя». Це рішення підтримало 257 народних депутатів. Однак інші парламентарі вважають, що Закон біло прийнято з порушенням Регламенту ВР та конституційних принципів. Тому 22 грудня у Раді був зареєстрований проект постанови «Про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в цілому закону «Про Вищу раду правосуддя». 28 грудня Закон підписав Голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Як зауважує автор проекту, розгляд проекту Закону про ВРП проведено фактично без дотримання процедури другого читання, тобто постатейного обговорення законопроекту та поправок до нього, що суперечить вимогам статей 116,117, 118, 119, 120 Регламенту Верховної Ради України.

Нагадаємо, 3 листопада 2016 року проект Закону про Вищу раду правосуддя №5180, внесений Президентом України, було прийнято за основу 232 голосами народних депутатів.

Пізніше документ зазнав змін, проти яких виступили асоціації суддів. Відповідно до поправок, фактичному звільненню підлягають близько тисячі «суддів-п’ятирічок», що може призвести до колапсу судової системи. Але пізніше виявилося, що зазначені поправки не були схвалені Комітетом ВР з питань правової політики та правосуддя.

В свою чергу, 19 грудня 2016 року Вища рада юстиції закликала ВРУ невідкладно ухвалити Закон «Про Вищу раду правосуддя», адже трирічний строк притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, які дискредитували судову систему в період Євромайдану, спливає за два місяці.

Закон і Бізнес