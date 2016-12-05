21.12.2016 09:28



Сьогодні, 21 грудня вночі, Верховна Рада України прийняла Закон «Про Вищу раду правосуддя».

Відповідне рішення підтримало 257 народних депутатів, повідомляє видання «Закон і Бізнес».

Попередньо 235 голосами нардепів були прийняті зміни до Бюджетного кодексу України № 5181, якими закріплено правовий статус Верховного Суду, Вищої ради правосуддя та Державної судової адміністрації України як суб'єктів бюджетних правовідносин.

Нагадаємо, 3 листопада 2016 року проект Закону про Вищу раду правосуддя №5180, внесений Президентом України, було прийнято за основу 232 голосами народних депутатів.

Пізніше документ зазнав змін, проти яких виступили асоціації суддів. Відповідно до поправок, фактичному звільненню підлягають близько тисячі «суддів-п’ятирічок», що може призвести до колапсу судової системи.

В свою чергу, 19 грудня 2016 року Вища рада юстиції закликала ВРУ невідкладно ухвалити Закон «Про Вищу раду правосуддя», адже трирічний строк притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, які дискредитували судову систему в період Євромайдану, спливає за два місяці.

Чому гра в перейменування конституційних органів правосуддя, зокрема, Вищої ради юстиції у Вищу раду правосуддя, додала реформаторам клопоту, читайте у статті «Паралізований орган».

Закон і Бізнес