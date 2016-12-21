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А.В.

издевательства несовершенных законов над судьями-пятилетками продолжаются. Согласно уже действующим, судьи избираются сразу бессрочно (что дало возможность избежать потери времени и средств для "…

21.12.2016 16:44 Відповісти