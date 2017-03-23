18.09.2017 15:46



У 2018 році на потреби судової системи планується виділити на 36% коштів більше, ніж цього року. Втім, для нового Верховного Суду не передбачено жодної копійки.

Так, відповідно до проекту закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 15.09.2017 (№7000) в наступному році на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими судами буде витрачено 13,49 млрд грн. (у поточному — 8,63 млрд грн.).

У проекті державного бюджету передбачені гроші й для ще не створених Вищого суду з питань інтелектуальної власності (29,49 млн грн.) та Вищого антикорупційного суду (36,93 млн грн.). Нагадаємо: у держбюджеті на 2017 рік для цих установ теж були виділені кошти — по 2,91 млн грн. для кожної. Але вони так і не були утворені. До речі, проведення конкурсу на посади суддів у цих спеціалізованих судах має бути оголошений до 30 вересня цього року.

Хоча формування нового ВС вже й на завершальній стадії, для нього поки що не знайшлося окремого рядка в бюджеті. Напевно, реформатори не сподіваються, що ВС запрацює з самого початку наступного року.

У той же час на потреби Верховного Суду України планується виділити 1,59 млрд грн. (у 2017 році — 1,01 млрд грн.), Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ — 49,80 млн грн. (138,05 млн грн.), Вищого господарського суду — 46,86 млн грн. (148,94 млн грн.) та Вищого адміністративного суду — 42,66 млн грн. (96,05 млн грн.).