7 липня у Вищому адміністративному суді України відбудуться збори суддів для обговорення стану розгляду справ, внесення змін до персонального складу постійно діючих колегій та обрання заступника голови суду.
Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВАС.
Збори суддів розпочнуться о 10.00 в конференц-залі Вищого адміністративного суду за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 корп. 5, 2-й поверх.
Планується розглянути питання:
- про внесення змін до складу судових палат ВАСУ;
- про внесення змін до персонального складу постійно діючих колегій суддів ВАСУ;
- про стан розгляду справ;
- про внесення зміни до рішення зборів суддів ВАСУ «Про затвердження Засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України в новій редакції»;
- про законодавче врегулювання переведення суддів у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду;
- про обрання заступника Голови Вищого адміністративного суду України.
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