07.07.2017 13:27



Заступником голови Вищого адміністративного суду на зборах суддів повторно обрано Михайла Смоковича. Крім того, під час зборів констатували, що ВАС не може забезпечити своєчасний розгляд справ.

Такі результати сьогоднішніх зборів судді ВАСУ, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Через вихід суддів у відставку зборам довелося скоротити склад судових палат. При цьому голова суду Олександр Нечитайло зауважив, що навантаження порівняно з попереднім періодом зросло до 96 справ на суддю. Загалом у ВАСУ залишилося 37 суддів, які розглядають справи.

Розглянувши ці питання суддів перейшли до обрання заступника голови ВАС. Тут єдиним кандидатом був Михайло Смокович, повноваження якого як заступника голови закінчилися 26.06.2017. Майже єдиноголосно його переобрали на цю посаду: проти висловився лише один суддя.

Закон і Бізнес