10.07.2017 16:28



Збори суддів Вищого адміністративного суду, задовольнивши подання голови суду Олександра Нечитайла, внесли зміни до персонального складу другої та третьої судових палат. Зміни набувають чинності сьогодні.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВАСУ.

Зі складу другої судової палати виведено суддів:

- Олесю Вербицьку, звільнену з посади судді у зв’язку з виходом у відставку (відрахована зі штату суду згідно з наказом від 3 липня 2017 року № 177-к);

- Галину Голубєву, звільнену з посади судді у зв’язку з виходом у відставку (відрахована зі штату суду згідно з наказом від 29 червня 2017 року № 168-к);

- Сергія Островича, звільненого з посади судді у зв’язку з виходом у відставку (відрахований зі штату суду згідно з наказом від 10 квітня 2017 року № 103-к);

- Олександра Степашка, звільненого з посади судді у зв’язку з виходом у відставку (відрахований зі штату суду згідно з наказом від 18 квітня 2017 року № 107-к);

Зі складу третьої судової палати виведено суддів:

- Миколу Олексієнка, звільненого з посади судді у зв’язку з виходом у відставку (відрахований зі штату суду згідно з наказом від 1 червня 2017 року № 140-к);

- Миколу Кобилянського, звільненого з посади судді рішенням Вищої ради правосуддя від 13.06.2017 №1544/0/15-17 після видання наказу про відрахування його зі штату суду.

У зв’язку зі змінами у судовому корпусі суду та на підставі Засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у ВАСУ, збори суддів внесли зміни до Персонального складу постійно діючих колегій суддів другої та третьої судових палат, які буде введено в дію з 10 липня 2017 року.

Крім того, за пропозицією голови суду та на підставі результатів голосування збори суддів обрали секретарем третьої судової палати суддю Анатолія Загороднього. Це питання було винесено на порядок денний у зв’язку зі звільненням судді ВАСУ Миколи Олексієнка, який очолював третю судову палату.

Закон і Бізнес