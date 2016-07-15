07.02.2017 11:00



В Україні скорочення зайнятих у формальному секторі у 2017 році складатиме 9%. Більшість з яких становитимуть ліквідовані «сплячі» ФОП — понад 600 тис. осіб. Однак частково таке зниження компенсується збільшенням неформальної зайнятості.

Про це ідеться у інфляційному звіті Національного банку України, передає «Закон і Бізнес».

За оцінками НБУ, зростання витрат на оплату праці, особливо для малого та середнього бізнесу, призведе до суттєвішого зниження зайнятості, ніж прогнозувалося раніше. Загальна чисельність працівників формального сектору економіки в 2017 році скоротиться на 9% порівняно з 2016 роком. За рахунок підвищення мінімальної заробітної плати становитиме 5,4% (або близько 630 тис. осіб).

«Зниження офіційної зайнятості буде непропорційним – більшою мірою відбудеться за рахунок малих і середніх підприємств та ФОП, що насамперед пояснюється майже двократним збільшенням податкового тиску на підприємства на єдиному податку. Однак частково таке зниження компенсується збільшенням неформальної зайнятості. Крім того, збільшення середнього рівня оплати праці в економіці може стимулювати повернення на ринок праці частини тих зневірених осіб, які почнуть пошуки роботи, та, як наслідок, рівень безробіття може додатково збільшитися. У цілому ж, за оцінками НБУ, зайнятість скоротиться на 5% порівняно з 2016 роком, що відповідатиме 10%-му рівню безробіття за методологією Міжнародної організації праці», — зазначено у документі.

Як зазначають в НБУ, за видами діяльності ефект від зниження зайнятості також буде нерівномірним. Частка низькооплачуваних працівників найбільша в сільському господарстві, готельному та ресторанному бізнесі, операціях з нерухомим майном, будівництві та торгівлі.

У свою чергу, в промисловості та транспорті найбільша частка великих та середніх підприємств, у тому числі орієнтованих на експорт, на яких не так поширена неформальна зайнятість. Крім того, рівень середньої заробітної плати працівників цих підприємств є достатньо високим. У цих секторах вплив підвищення МЗП насамперед позначиться зростанням виробничих витрат.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року набув чинності Закон України від 06.12.2016 №1774 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», що вніс зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Відповідно до вказаних змін фізичні особи - підприємці, які не одержуватимуть доходів в 2017 році, зобов’язані сплачувати єдиний соціальний внесок, мінімальний розмір якого з 1 січня 2017 року становить 704 грн. До 1 січня 2017 року фізичні особи-підприємці, які не отримували доходи в звітному місяці, мали право не сплачувати єдиний соціальний внесок.

Зобов'язання сплачувати єдиний соціальний внесок незалежно від наявності доходу створило незручності для багатьох категорій фізичних осіб. Це призвело до того, що після підписання Президентом змін до Податкового кодексу, за тиждень в Україні ліквідовано 10 850 ФОП. Станом на кінець січня 2017 року кількість ліквідованих ФОП складає близько 160 тисяч.

Закон і Бізнес