30.12.2016 13:46



Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Про це повідомляє прес-служба глави держави, передає «Закон і Бізнес».

«У зв’язку з прийняттям цього Закону податкові інспекції на рівні районів перетворяться з контрольних та перевіряючих органів на консультативні. Це дуже важливо. Саме такою ми повинні бачити податкову інспекцію, коли підприємець туди звертається та отримує консультації. Більше немає ніяких «маски-шоу», жодних корупційних схем», - наголосив глава держави.

Як повідомлялося раніше, парламентський комітет з питань податкової та митної політики виключив зі змін до податкових законопроектів норму про недопущення проведення державних перевірок на підприємствах без належних правових підстав.

Глава держави також відзначив, що Законом звільняються на три роки від будь-яких перевірок новостворені підприємства, якщо вони мають обіг менше 3 млн грн.

Нагадаємо, 3 листопада 2016 року Верховна Рада продовжила мораторій на здійснення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності до 30 червня 2017 року. Детальніше читайте: Продовжено мораторій на перевірки: як скористатися нормами та захистити свої права в суді.

«Дуже важливий крок – ми передаємо доступ до реєстрів відшкодування податку на додану вартість Міністерству фінансів», — підкреслив Президент та додав, що нарешті монополія фіскальної служби в цьому питанні зараз переходить у абсолютно транспарентну, прозору ефективну систему, коли Міністерство фінансів зможе забезпечувати ефективне і автоматичне відшкодування ПДВ. «Цей податок, який у всі часи був символом корупції, нарешті починає відігравати свою ефективну роль наповнювача Державного бюджету», — сказав він.

Як писав раніше «ЗіБ», левова частка положень проекту змін до Податкового кодексу присвячена податку на додану вартість. Це продиктовано тим, що ПДВ формує значний обсяг надходжень до держбюджету. Водночас згаданий обов’язковий збір є найбільш корупційним і обтяжливим для бізнесу. В Міністерстві фінансів назвали свій проект антикорупційним. Чи виявиться він таким на практиці чи маємо лише слідування тренду читайте у статті — Антикорупційні зміни до ПК: запобігання свавіллю фіскалів чи данина моді?

Закон і Бізнес