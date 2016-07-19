29.12.2016 09:42



Фізособи-підприємці повинні сплачувати соціальний внесок, який збільшився вдвічі, незалежно від того, отримали вони дохід чи ні. Такі законодавчі ініціативи вже призвели до масового закриття ФОПів.

З 1 січня нового року окремі категорії фізосіб-підприємців, що працюють на спрощеній системі оподаткування, зокрема другої та третьої груп, зобов’язані платити єдиний соціальний внесок, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку. Це передбачено законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 №1774-VIII, який 27 грудня підписано Президентом.

Водночас, через збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. у січні 2017 р. мінімальна ставка ЄСВ збільшилась до 704 грн. При цьому, перша група спрощенців має можливість сплачувати половину мінімального страхового внеску у розмірі 352 грн. на місяць.

Раніше ФОПи, коли у певному періоді мали прибуток, сплачували 5% податку та ЄСВ. Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати податки не було необхідності.

Водночас, ініціатива обурила малий бізнес. Адже тепер підприємці, що отримують дохід протягом кількох місяців на рік (скажімо сезонний бізнес, бізнес, що залежить від замовлень тощо), повинні або платити ЄСВ цілий рік або щоразу відкривати й закривати ФОП. Багатьом з них, ні перший, ні другий варіанти не підійдуть: простіше буде працювати без реєстрації. Що виграє від цього бюджет — покаже час.