Після підписання Президентом змін до Податкового кодексу, якими фізичних осіб-підприємців зобов’язано сплачувати ЄСВ навіть при відсутності руху коштів, в Україні ліквідовано 10 850 ФОП.
Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot, передає «Закон і Бізнес».
Найбільша кількість ФОП закрилося у Київській області —1401, трохи меншу кількість закрили у Харкові — 1 368. Третє місце посідає Дніпро — 980, а найменше всього закрили ФОП у Тернопільській — 206 та Волинській — 217 областях.
Нагадаємо, 30 грудня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Відповідно до документу, фізособи-підприємці повинні сплачувати соціальний внесок, який збільшився вдвічі, незалежно від того, отримали вони дохід чи ні.
Масове закриття ФОП спричинило великі черги біля центрів надання адмінпослуг.
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!