04.01.2017 13:34



Після підписання Президентом змін до Податкового кодексу, якими фізичних осіб-підприємців зобов’язано сплачувати ЄСВ навіть при відсутності руху коштів, в Україні ліквідовано 10 850 ФОП.

Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot, передає «Закон і Бізнес».

Найбільша кількість ФОП закрилося у Київській області —1401, трохи меншу кількість закрили у Харкові — 1 368. Третє місце посідає Дніпро — 980, а найменше всього закрили ФОП у Тернопільській — 206 та Волинській — 217 областях.

Нагадаємо, 30 грудня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні». Відповідно до документу, фізособи-підприємці повинні сплачувати соціальний внесок, який збільшився вдвічі, незалежно від того, отримали вони дохід чи ні.

Закон і Бізнес