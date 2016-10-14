Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В Україні за тиждень закрилося майже 11 тисяч ФОП

Масове закриття ФОП спричинило великі черги біля центрів надання адмінпослуг.

Масове закриття ФОП спричинило великі черги біля центрів надання адмінпослуг.

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