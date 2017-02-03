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За словами Сергія Комлєва, суддя отримав ушкодження, коли співробітники СБУ намагалися «переконати» його підняти гроші із землі.

За словами Сергія Комлєва, суддя отримав ушкодження, коли співробітники СБУ намагалися «переконати» його підняти гроші із землі.

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