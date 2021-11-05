30.12.2021 14:57



Якщо у вас в офісі не вистачає стільців, не поспішайте їх купувати. Спочатку спитайте в сусідів і колег, може, у них є непотрібні меблі.

Таке правило тепер діє у шведських містах комуни Лінчепінг. Тут чиновникам не дозволяють замовляти нові меблі для своїх офісів, пише «Европульс».

Якщо їм не вистачатиме стільців або столів, вони повинні спочатку просити їх у своїх колег з інших офісів. Зрозуміло, якщо ті мають непотрібні, але цілі. Якщо меблів усе одно виявиться недостатньо, то їх можна купити, але за умови, що вони виготовлені з перероблених матеріалів або їх можна буде здати на переробку в майбутньому.

Крім цього, зламані меблі також не можна викидати. Їх наказано відправляти на ремонт або переробку в місцеві майстерні.