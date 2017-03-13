29.11.2017 10:19



Якщо суди встановлять, що договір купівлі-продажу укладено в результаті зловмисної домовленості представників продавця і покупця, це потягне за собою недійсність документу. Таке зазначено в постанові Верховного Суду України від 1.11.2017.

Між двома товариствами був укладений договір купівлі-продажу будинку. З боку продавця договір підписано представником за довіреністю, а з боку покупця – директором. При цьому продавець повідомив покупця про згоду учасників останнього із купівлею майна. Пізніше судами трьох інстанцій було встановлено, що така згода не надавалась. Тож було поставлене питання про визнання недійсним договору купівлі-продажу. Три судові інстанції з недійсністю договору погодилися.

Скасувати судові вердикти та залишити договір в силі покупець спробував, звернувшись до ВСУ. При цьому він послався на аналогічну справу від 13.03.2017 у справі № 760/8121/16-ц, в якій у ВСУ поставив питання про добросовісність сторін договору. Проте, у постанові № 910/28084/14 ВСУ встановив тісний зв'язок між керівним складом продавця і покупця, що виключило відсутність обізнаності про договір.