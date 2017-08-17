28.11.2017 16:04



У ВРП зареєстроване повідомлення від Оксани Маргитич з Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області. Суддя розповіла про тиск на неї з боку учасника процесу.

У повідомленні №2857/0/6-17 ідеться про те, що до канцелярії надійшла заява про відвід судді. У ній учасник процесу стверджує, що суддя нібито ставиться до нього упереджено, і це його виснажує психологічно та матеріально. Тому він поскаржився із цього приводу ще й до ВРП.

За словами служителя Феміди, зазначену заяву про відвід не задовольнили, оскільки заявник не надав доказів щодо наявності її необ’єктивності та упередженості при розгляді даної адміністративної справи. Після цього вказаний громадянин почав емоційно висловлюватись на адресу суду, погрожував повідомити правоохоронні органи про те, що тут вчинено кримінальне правопорушення.

Крім того, О.Маргитич зазначає, що у зв’язку із неприбуттям на засідання представника відповідача, а також із врахуванням поданого позивачем клопотання про ознайомлення з матеріалами адмінсправи, судовий розгляд відклали до 23 жовтня. Незважаючи на це, той самий громадянин почав знову висловлювати зневагу до судді та відмовився покидати залу засідань.

Тепер володар мантії розраховує на те, що будуть ужиті передбачені чинним законодавством заходи реагування щодо вказаних дій.