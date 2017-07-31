20.11.2017 10:23



23 жовтня зареєстровано лист від Ірини Желтобрюх із Київського апеляційного адміністративного суду. У ньому суддя розповідає про тиск із боку невідомих осіб.

У заяві №2587/1/6-17 ідеться про те, що на мобільний телефон служительки Феміди надсилають повідомлення з провокаційними вкладеннями.

Крім того, суддя наголосила: щодо всіх відомостей може дати пояснення та спростування.