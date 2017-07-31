20.11.2017 10:23
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23 жовтня зареєстровано лист від Ірини Желтобрюх із Київського апеляційного адміністративного суду. У ньому суддя розповідає про тиск із боку невідомих осіб.
У заяві №2587/1/6-17 ідеться про те, що на мобільний телефон служительки Феміди надсилають повідомлення з провокаційними вкладеннями.
Крім того, суддя наголосила: щодо всіх відомостей може дати пояснення та спростування.
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