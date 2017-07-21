17.11.2017 10:49



На І з’їзді приватних виконавців створена Асоціація приватних виконавців України. Загалом на форумі були присутні 24 делегати.

На посаду голови Ради приватних виконавців претендували 4 кандидати – Сергій Ніколаєв, Андрій Авторгов, Геннадій Родін і Олександр Сивокозов. За підсумком голосування перемогу одержав С. Ніколаєв. Його заступниками стали О. Сивокозов та Г. Родін.

До складу кваліфікаційної комісії обрані Олексій Клименко, Владислав Татарченко, Олексій Шаган, Андрій Яцишин.

Членами дисциплінарної комісії стали Юрій Лисенко, Михайло Трофименко, Роман Варава, Ігор Щербаков.

При цьому перед делегатами постало дискусійне питання, чи можуть приватні виконавці, що мають право на здійснення адвокатської діяльності, не припиняти його на час здійснення діяльності приватного виконавця. Оскільки це прямо протирічить ч. 3 ст. 18 профільного закону, вочевидь, приватним виконавцям доведеться визначитись із тим, яку професійну діяльність вони здійснюватимуть.

Також делегати затвердили Кодекс професійної етики приватного виконавця.