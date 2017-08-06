24.11.2017 17:46



Доцільно та логічно запровадити службу судових виконавців при судах. Це поліпшить судовий контроль за виконанням рішень судів і пришвидшить саму процедуру виконання рішень судів. А в результаті – зміцнить довіру до судової влади.

Таку думку висловив голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин у коментарі виданню «Закон і Бізнес».

Він зазначив, що за офіційною статистикою близько 80% звернень до ЄСПЛ стосуються саме проблематики невиконання рішень українських судів, а за статистичними даними Державної судової адміністрації України лише 8% судових рішень виконано у 2017 році. І це аж ніяк не сприяє належному відновленню прав, свобод та законних інтересів громадян та шкодить зміцненню авторитету суду. Адже не лише швидкий розгляд спорів, а й швидке виконання рішень судів є запорукою ефективного правосуддя.

На думку В.Кузьмишина, численні законодавчі зміни, що стосувалися діяльності Державної виконавчої служби, яка наразі входить до системи органів Міністерства юстиції України, так і не вирішили головного питання – швидкого та якісного виконання рішення суду.

Тому на часі подумати про нові законодавчі ініціативи, що б поліпшили стан виконання судових рішень. Зокрема, В.Кузьмишин був серед ініціаторів внесення змін до ст. 267 КАС України щодо посилення судового контролю за виконанням рішень в адміністративних справах шляхом подання звітів та накладання штрафів на недобросовісні сторони у справі.

Окрім цього, на думку голови суду, слід внести зміни до спеціального законодавства, яким визначено правові основи діяльності та статус виконавців судових рішень, а також у процесуальні норми, якими визначено порядок виконання рішень судів.

«Можна дискутувати з того приводу, кому саме мають підпорядковуватися такі виконавці: чи безпосередньо входити до апарату суду, чи стати окремим підрозділом Державної судової адміністрації України. Однак згідно з положеннями ст. ст. 151-152 Закону «Про судоустрій і статус суддів» до повноважень ДСАУ поки що не входить функція виконання рішень судів. Діяльність судової адміністрації спрямована на врегулювання організаційних та фінансових питань щодо функціонування органів судової влади», – зазначив В.Кузьмишин.

Голова суду наголошує, що реформування інституту виконання рішень судів та органів, покликаних здійснювати ці функції, має стати завершальною стадією судової реформи.

Закон і Бізнес