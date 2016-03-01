16.11.2017 15:41



Про факт утручання в судочинство учасника судового процесу в адміністративній справі дізнаємося з повідомлення від Володимира Ніколіна та Володимира Качмара з Львівського апеляційного адміністративного суду. Заяву внесли до реєстру Вищої ради правосуддя за №2733/0/6-17.

Служителі Феміди написали, що в їхньому провадженні перебуває адміністративна справа, яка мала б розглядатися 9 жовтня. Проте до суду надійшла заява, в якій зазначено, що до початку засідання В.Ніколіну буде заявлено відвід з тих підстав, що він під час ухвалення рішення від 1.03.2016 спільно з В.Качмарем нібито вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.375 Кримінального кодексу. Також містилася погроза, що заяву буде направлено в прокуратуру області для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Судді стверджують: у заяві їх ображали нецензурними словами, що принижує честь та гідність. Володарі мантії вважають такі дії втручанням у судочинство.