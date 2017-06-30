14.09.2017 17:08



В Апеляційному суді Полтавської області відкрили цикл зустрічей з учнями та студентами. До установи вже завітали учні 4-го класу Полтавської гімназії № 17.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі суду, допитливі гімназисти мали можливість поспілкуватися з працівниками суду. Діти не лише дізналися хто такий служитель Феміди, а й познайомилися та поспілкувалися із суддею Валентином Томилком, який розказав дітям хто може одягти мантію та які обов’язки він має.

Про відповідальність не лише маленьких громадян, а й їхніх батьків говорили з помічником судді Наталією Двірник. А закріпити отримані знання школярам допомогла гра «Лото: Про суд», в яку грали з прес-секретарем.