Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ До Полтавської апеляції прийшли школярі - за знаннями

Дітей переповнювали позитивні емоції, то ж цей день для працівників установи також пройшов не даремно.

Дітей переповнювали позитивні емоції, то ж цей день для працівників установи також пройшов не даремно.

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