05.07.2017 15:46



Минулого місяця Вища кваліфікаційна комісієя суддів за 9 пленарних засідань спромоглася розглянути справи 68 кандидатів на місця у новому Верховному Суді. При цьому комісія не погодилася із 52 висновками громадської ради доброчесності.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі ВККС, 16 кандидатів визнані такими, що не підтвердили здатність здійснювати правосуддя у ВС. Отже кожен четвертий фактично вибув із подальших перегонів. Причому 75% невдах — судді, що й не дивно, з огляду на особливу увагу ГРД саме до служителів Феміди.

Натомість, до тих конкурсантів, хто не мав проблем із радою, додалися ще 52 кандидати. І також три чверті з них — судді. Стосовно ще 5 претендентів ГРД раптом передумала і скасувала власні ж висновки. А один претендент сам знявся зі «змагань».

Таким чином, на початок липня комісії залишилося розглянути тільки 42 кандидати з негативом від ради. Левова частка з них — судді.