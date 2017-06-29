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Марина Слободніченко: «Всі ми розуміємо, що безкоштовної медицини в країні вже давно немає»

Марина Слободніченко: «Всі ми розуміємо, що безкоштовної медицини в країні вже давно немає»

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Ярослав

«Всі ми розуміємо, що безкоштовної медицини в країні вже давно немає». Але не всі розуміють, що така ситуація стала можливою через злочинну бездіяльність посадових осіб охорони здоров’я і ще декого. …

29.06.2017 10:52 Відповісти