25.04.2017 14:15



Третя спроба Міністерства юстиції провести конкурсний відбір на посаду директора департаменту з питань люстрації таки визначила переможця. Ним стала в.о. директора цього ж департаменту Анастасія Задорожна.

Про це ідеться у повідомленні Міністерства юстиції, передає «Закон і Бізнес».

Згідно результатів конкурсу, головний спеціаліст відділу правового забезпечення та науково аналітичної роботи департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Задорожна Анастасія Петрівна набрала 19,05 балів. Що означає перемогу в.о. директора цього ж департаменту у відборі.

А. Задорожна закінчила Київський національний університет внутрішніх справ у 2010 році за спеціальністю «Правознавство» та має кваліфікація юриста. Участь у конкурсі на посаду вона бере вже вдруге: під час першого конкурсу її не було серед кандидатів.

Нагадаємо, посада директора департаменту з питань люстрації стала вакантною з 21 листопада 2016 року, після того, як його очільник Тетяна Козаченко заявила, що йде з державної служби.

Преший конкурс було оголошено вже 6 грудня. Серед вимог були: подання е-декларації та два роки досвіду роботи у сфері права. Посадовий оклад головного люстратора — 8615 грн на місяць. Але цей відбір, як і другий, завершився безрезультатно.

Закон і Бізнес