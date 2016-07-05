16.01.2017 14:00



Мін'юст оприлюднив список з десяти кандидатів у конкурсі на посаду директора департаменту з питань люстрації. У відомстві запевняють: якщо серед них «не буде достойної фігури», буде оголошено повторний конкурс.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, конкурсний відбір пройде з 17 по 19 січня, передає «Закон і Бізнес».

Міністерство юстиції закликає журналістів та представників громадськості, які цікавляться даною темою, взяти участь у конкурсному відборі у якості спостерігачів.

«Якщо серед поданих кандидатів не буде достойної фігури, буде оголошено повторний конкурс. Наше завдання знайти найкращого кандидата», — запевнили у Мін'юсті.

Список кандидатів, які подали документи для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України:

1) Єсик Тетяна Олександрівна — здійснювала діяльність арбітражного керуючого.

2) Самойленко Анна Василівна — голова адвокатського об’єднання «Національна правова палата».

3) Ковалевська Любов Іванівна — головний спеціаліст відділу моніторингу та звітності Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України.

4) Чіковані Олександра Валеріївна — головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичної роботи та взаємодії з громадськими інститутами Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України.

5) Шевченко Наталія В’ячеславівна — начальник відділу організації та проведення перевірок суб’єктів декларування в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру управління податків і зборів з фізичних осіб Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

6) Татарченко ОлександрВ'ячеславович — прокурор прокуратури Московського району м. Харкова.

7) Дуброва Аліса Ігорівна — юристконсульт ТОВ Юридична компанія «БіКейБі».

8) Бондар Вадим Олегович — спеціаліст І категорії відділу опрацювання вхідної кореспонденції цивільної юрисдикції управління забезпечення автоматизованого документообігу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ.

9) Яровий Віталій Володимирович — старший слідчий з особливо важливих справ відділу фінансових розслідувань ГУДФС у м Київській області.

10) Крупчак Назар Валерійович — помічник-консультант народного депутата України Бабенка Валерія Борисовича.

Нагадаємо, 6 грудня Міністерство юстиції України оголосило конкурс на зайняття вакантної посади директора Департаменту з питань люстрації. Серед вимог — подання е-декларації та два роки досвіду роботи у сфері права. Посадовий оклад — 8615 гривень на місяць.

Посада директора Департаменту з питань люстрації стала вакантною з 21 листопада 2016 року, після того, як його начальник Тетяна Козаченко заявила, що йде з державної служби.

Закон і Бізнес