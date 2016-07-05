24.01.2017 15:44



Міністерство юстиції України повторно оголосило конкурс на зайняття вакантної посади директора Департаменту з питань люстрації. За підсумками попереднього відбору жодного з кандидатів не було визнано переможцем.

Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту, передає «Закон і Бізнес».

«Конкурс пройде з 1 по 3 березня цього року. Відбір буде проведено за принципами повної відкритості. Участь у конкурсному відборі можуть взяти всі, хто відповідатиме кваліфікаційним вимогам», — говориться у повідомленні.

Документи приймаються до 18:00 23 лютого 2017 року за адресою: м.Київ, пров. Рильський, 10, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік ( а у разі подання документів для участі у конкурсі у 2017 році необхідно подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік)

Документи приймаються до 18:00 5 січня 2017 року (м.Київ, пров. Рильський, 10, каб. 206).

Тестування відбудеться: 17 січня 2017 року о 10: 00 (м. Київ, вул. Січових стрільців, 73) та 18 – 19 січня 2017 року о 10:00 (м.Київ, пров. Рильський, 10).

Вимоги до професійної компетентності кандидата:

- вища освіта за освітнім ступенем магістра у галузі знань «Право»;

- досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, бажано досвід ведення судових справ;

- вміння складання процесуальних документів, представництво інтересів в судах, проведення огляду та аналізу чинного законодавства; організація роботи із документами, їх реєстрація та контроль виконання; міжнародні та національні правові стандарти; основи державного управління, менеджменту організацій; технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови;

- аналітичні здібності, дисципліна і системність, інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, вміння працювати в стресових ситуаціях;

- впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga.

Перелік посадових обов'язків та інші умови конкурсу можна завантажити за посиланням.

Нагадаємо, 6 грудня Міністерство юстиції України оголосило конкурс на зайняття вакантної посади директора Департаменту з питань люстрації. Серед вимог — подання е-декларації та два роки досвіду роботи у сфері права. Посадовий оклад — 8615 гривень на місяць. За підсумками попереднього відбору жодного з десяти кандидатів не було визнано переможцем.

Посада директора Департаменту з питань люстрації стала вакантною з 21 листопада 2016 року, після того, як його начальник Тетяна Козаченко заявила, що йде з державної служби.

Закон і Бізнес