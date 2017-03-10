Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Збори Апеляційного суду Чернівецької області висловили підтримку керівництву

За результатами таємного голосування заступником голови суду знову обрано Володимира Міцнея.

За результатами таємного голосування заступником голови суду знову обрано Володимира Міцнея.

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!