24.04.2017 17:16



В Апеляційному суді Чернівецької області відбулися збори суддів, на яких було обрано заступника голови суду та секретарів судових палат.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, за результатами таємного голосування заступником голови суду знову обрано Володимира Міцнея.

Секретарем судової палати з розгляду цивільних справ став Василь Яремко, а секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ — Онуфрій Колотило.

«За» відповідне рішення проголосувала абсолютна більшість суддів, що свідчить про одностайну підтримку керівництва колективом установи.