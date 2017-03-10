24.04.2017 17:16
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В Апеляційному суді Чернівецької області відбулися збори суддів, на яких було обрано заступника голови суду та секретарів судових палат.
Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, за результатами таємного голосування заступником голови суду знову обрано Володимира Міцнея.
Секретарем судової палати з розгляду цивільних справ став Василь Яремко, а секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ — Онуфрій Колотило.
«За» відповідне рішення проголосувала абсолютна більшість суддів, що свідчить про одностайну підтримку керівництва колективом установи.
За результатами таємного голосування заступником голови суду знову обрано Володимира Міцнея.
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