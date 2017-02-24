ВККС не ставить собі за мету одним махом заповнити всі вакансії у ВС і готова до зупинення проведення конкурсу

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Аби розпочав роботу новий Верховний Суд, потрібно призначити на посади щонайменше 65 осіб. Тому в планах Вищої кваліфікаційної комісії суддів — набрати хоча б таку кількість людей. Адже після кількох формальних етапів конкурсу відсіяно вже 25% його учасників. У тих, хто залишився, попереду ще проходження всіх кіл найважливішої стадії перегонів — кваліфікаційного оцінювання.

16 лютого претенденти на посади у ВС складали першу частину іспиту: протягом чотирьох годин відповідали на 120 тестових питань. За словами голови ВККС Сергія Козьякова, цьому етапу передувало проведення спеціальної перевірки охочих зайняти «верховні» крісла.

«Комісія зробила приблизно 6,5 тис. запитів до різних відомств та установ. За результатами цих дій кількість кандидатів скоротилася з 653 до 630. Дехто не був допущений у зв’язку з наявністю недоліків у документах про освіту, інші — через інформацію з Міністерства оборони, яке мало претензії до деяких військовозобов’язаних», — розповів очільник колегіального органу.

Водночас участь 5 осіб у кваліфоцінюванні була зупинена. Причина — порушені щодо них кримінальні провадження. Тобто на тестування мало б прийти 625 кандидатів, проте 12 із них з невідомих причин не з’явились у визначений час.

У представників ЗМІ виникло запитання: чому за результатами спецперевірки комісія не відсіяла претендентів із «проблемними» деклараціями? «Кричущим чинником, який дав підстави зупинити процедури, стала інформація про кримінальні провадження. Все інше, якщо навіть є якісь маркери, на які звертає увагу й суспільство, має бути оцінено на етапі співбесіди з кандидатом. Стадія спецперевірки не дає підстав відразу відмовити кандидатові тільки через те, що комусь не подобається його декларація», — зауважив секретар кваліфікаційної палати ВККС Станіслав Щотка.

Що стосується самого тестування, то, як запевнили журналістів «кваліфікаційники», списати в сусіда чи скористатися шпаргалкою в претендентів не буде жодної можливості. «Якщо хтось із них намагатиметься списувати, наслідки для цього кандидата будуть невтішні. Бали знімати не будемо. Може бути все набагато гірше. Наприклад, недопуск до наступної процедури», — попередив С.Козьяков.

Також він прокоментував ситуацію з оскарженням рішень ВККС щодо недопуску претендентів до кваліфоцінювання. «Ми розуміли, що позови будуть. Це право громадянина. Поки ми працюємо, є позови щодо наших рішень», — зазначив керманич комісії.

«То чи поставить ВККС на паузу проведення конкурсу, якщо буде відповідне рішення суду?» — запитали журналісти. «Ми готові до будь-якого варіанта: і продовжувати, і зупинитися. Але наслідки зупинення, думаю, ви краще зможете нафантазувати, ніж ми», — зауважив С.Козьяков.

За його словами, комісія не планує заповнити всі вакансії, нині її завдання — зробити так, аби почав працювати ВС. Для цього потрібно виконати «програму мінімум» — відібрати щонайменше 65 майбутніх суддів нової установи. Та чи вдасться досягти мети, зважаючи на великі втрати на кожному конкурсному етапі? Напевно, відповіддю на це запитання стануть результати складання кандидатами як першої частини іспиту — тестування, так і другої — виконання практичного завдання, яке відбудеться 21 лютого. Тож далі буде.