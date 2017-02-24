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Як для ВККС, так і для кандидатів було таємницею, які з питань потраплять до тестових зошитів.

Як для ВККС, так і для кандидатів було таємницею, які з питань потраплять до тестових зошитів.

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