02.02.2017 10:23
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Для нагадування ключових положень закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» НААУ пропонує адвокатам маркувати приміщення, носії електронної інформації та місця збереження документів спеціальними наклейками.
Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у Національній асоціації адвокатів України.
Як відомо, законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено гарантії адвокатської діяльності. При цьому профільним законом встановлено, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами.
Макети наклейок можна завантажити з сайту за посиланням.
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