02.02.2017 10:23



Для нагадування ключових положень закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» НААУ пропонує адвокатам маркувати приміщення, носії електронної інформації та місця збереження документів спеціальними наклейками.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

Як відомо, законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено гарантії адвокатської діяльності. При цьому профільним законом встановлено, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами.

Макети наклейок можна завантажити з сайту за посиланням.

Закон і Бізнес