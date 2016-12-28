20.01.2017 15:09



Вища кваліфікаційна комісія суддів перенесла дати кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Верховного Суду. Вони складатимуть анонімне письмове тестування 16 лютого, виконуватимуть практичне завдання – 21 лютого.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, таке рішення Комісія прийняла сьогодні, 20 січня, на своєму засіданні.

«Не всі органи, що уповноважені на проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади суддів Верховного Суду, надіслали свої відповіді Комісії. Відтак, невідомою є кількість кандидатів, які будуть допущені до кваліфікаційного оцінювання», – пояснив причину перенесення дат голова ВККС Сергій Козьяков.

Також він повідомив, що сьогодні на сайті Комісії буде розміщено остаточний перелік запитань для письмового тестування кандидатів.

Нагадаємо, що 7 листопада минулого року ВККС оголосила конкурс на 120 посад суддів нового Верховного Суду. До участі в конкурсі допущено 653 кандидати за результатами перевірки Комісією поданих документів.

Закон і Бізнес