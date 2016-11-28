30.12.2016 17:49



Вища кваліфікаційна комісія суддів 30 грудня затвердила та опублікувала перелік запитань для анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Про це повідомляє прес-служба ВККС, передає видання «Закон і Бізнес».

З оприлюдненим переліком запитань можна ознайомитися за посиланням. Комісія зазначає, що перелік не є вичерпним та буде оновлено.

На разі оприлюднено 1715 запитань, розділених блоками відповідно до касаційного суду, в який кандидат є учасником конкурсу.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України оголошено конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

За період з 9 по 25 листопада 2016 року про намір взяти участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду Вищу кваліфікаційну комісію суддів повідомило 1436 кандидатів. З них 17 суддів діючого ВСУ повідомили про намір взяти участь у конкурсі.

За результатами відбору, допущено до конкурсу було 653 кандидати. 31% з них не має досвіду роботи суддею. Також серед кандидатів 30% — судді нижчих інстанцій, які вперше претендують на вищу посаду. За результатами розгляду документів у ВККС назвали основні причини відмов.

Закон і Бізнес