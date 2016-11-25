26.12.2016 13:04



Серед 653 кандидатів, допущених до конкурсу у Верховний Суд, 31% не має досвіду роботи суддею. Також серед кандидатів 30% — судді нижчих інстанцій, які вперше претендують на вищу посаду.

Такі дані були сьогодні озвучені під час брифінгу голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова, передає кореспондент видання «Закон і Бізнес».

Згідно озвучених цифр, загальний портрет кандидата на посаду судді Верховного Суду виглядає так:

- судді — 69%, науковці — 12,5%, адвокати — 11%, кандидати з сукупним стажем — 7,5%.

- чоловіки — 432, жінки — 230.

- доктори наук — 43, кандидати наук — 183.

Найбільше кандидатів з міста Києва — 265, найменше з Хмельницької області — 4.

За касаційними судами Верховного Суду кандидати розподілилися наступним чином:

- Касаційний цивільний суд — 211, або 32,3%

- Касаційний кримінальний суд — 185, або 28,3%

- Касаційний господарський суд — 134, або 20,5%

- Касаційний адміністративний суд — 123, або 18,8%.

Кандидатів, допущених до конкурсу, чекає спеціальна перевірка, за результатами якої буде вирішуватися їх участь у кваліфікаційному оцінюванні.

Закон і Бізнес