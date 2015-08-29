Генеральна прокуратура України відмовила постраждалому від пострілів народного депутата Сергія Пашинського В'ячеславу Химікусу в статусі потерпілого.
Про це повідомила адвокат В'ячеслава Химікуса Марина Парінова, передає «Закон і Бізнес».
«Нам відмовили у визнанні потерпілим. Також ми подавали дві заяви про злочин в ГПУ. Перше — про стрілянину Пашинського, друге — про заяви Геращенко та прес-служби обласної поліції про те, хто винен у конфлікті. Їх відмовилися вносити в реєстр досудових розслідувань», — розповіла в коментарі «Вестям» адвокат.
Народний депутат Сергій Пашинський стріляв у В'ячеслава Химікуса, не лежачи на землі, а стоячи. Це з'ясувалося під час перехресного допиту, який проходив у столичній лікарні № 9 в минулу п'ятницю.
Раніше нардеп, підстреливший напередодні Нового року чоловіка, запевняв, що змушений був застосувати зброю, так як отримав пляшкою по голові і впав на землю, і лише після цього вистрілив.
«Він дійсно стверджував на допиті, що стріляв стоячи. Також на допиті був присутній Ярослав Олійник — хлопець, якому В'ячеслав допомагав штовхати автомобіль. Олійник підтвердив версію В'ячеслава. Дружина Пашинського відмовилася давати свідчення, посилаючись на статтю Конституції. На допиті з'ясувалося багато важливого і цікавого, тому будемо домагатися отримання відео цього допиту, щоб показати його всім. Нам приховувати нічого», — підсумувала Парінова.
Сьогодні, 16 січня, Печерський районний суд Києва розгляне скаргу сторони захисту В'ячеслава Химікуса на бездіяльність Генеральної прокуратури України щодо невнесення заяви про злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на дорозі під Васильковом Київської області авто депутата трохи не врізалося в автобус, нібито стояв без габаритних вогнів. Нардеп зробив зауваження, після чого зав'язалася словесна перепалка С. Пашинський з пістолету «Глок-19» поранив у ногу 38-річного В. Химикуса, який вдарив його по голові пляшкою. Крім Пашинського і Химікуса на місці події були присутні також дружина нардепа і водій автобуса.
Версії події у сторін конфлікту сильно розходяться, однак прокуратура розслідує лише хуліганство, вчинене проти нардепа і його дружини групою осіб (кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК було відкрито на підставі заяви С. Пашинського в день інциденту). А в МВС ще до проведення розслідування фактично заявили про невинність нардепа.
В. Химикус також подав заяву за фактом застосування вогнепальної зброї. Проте ця інформація не була внесена до ЄРДР.
В'ячеслав Химікус. Фото: Українські Новини
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