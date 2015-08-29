16.01.2017 12:04



Генеральна прокуратура України відмовила постраждалому від пострілів народного депутата Сергія Пашинського В'ячеславу Химікусу в статусі потерпілого.

Про це повідомила адвокат В'ячеслава Химікуса Марина Парінова, передає «Закон і Бізнес».

«Нам відмовили у визнанні потерпілим. Також ми подавали дві заяви про злочин в ГПУ. Перше — про стрілянину Пашинського, друге — про заяви Геращенко та прес-служби обласної поліції про те, хто винен у конфлікті. Їх відмовилися вносити в реєстр досудових розслідувань», — розповіла в коментарі «Вестям» адвокат.

Народний депутат Сергій Пашинський стріляв у В'ячеслава Химікуса, не лежачи на землі, а стоячи. Це з'ясувалося під час перехресного допиту, який проходив у столичній лікарні № 9 в минулу п'ятницю.

Раніше нардеп, підстреливший напередодні Нового року чоловіка, запевняв, що змушений був застосувати зброю, так як отримав пляшкою по голові і впав на землю, і лише після цього вистрілив.

«Він дійсно стверджував на допиті, що стріляв стоячи. Також на допиті був присутній Ярослав Олійник — хлопець, якому В'ячеслав допомагав штовхати автомобіль. Олійник підтвердив версію В'ячеслава. Дружина Пашинського відмовилася давати свідчення, посилаючись на статтю Конституції. На допиті з'ясувалося багато важливого і цікавого, тому будемо домагатися отримання відео цього допиту, щоб показати його всім. Нам приховувати нічого», — підсумувала Парінова.

Сьогодні, 16 січня, Печерський районний суд Києва розгляне скаргу сторони захисту В'ячеслава Химікуса на бездіяльність Генеральної прокуратури України щодо невнесення заяви про злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на дорозі під Васильковом Київської області авто депутата трохи не врізалося в автобус, нібито стояв без габаритних вогнів. Нардеп зробив зауваження, після чого зав'язалася словесна перепалка С. Пашинський з пістолету «Глок-19» поранив у ногу 38-річного В. Химикуса, який вдарив його по голові пляшкою. Крім Пашинського і Химікуса на місці події були присутні також дружина нардепа і водій автобуса.

Версії події у сторін конфлікту сильно розходяться, однак прокуратура розслідує лише хуліганство, вчинене проти нардепа і його дружини групою осіб (кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК було відкрито на підставі заяви С. Пашинського в день інциденту). А в МВС ще до проведення розслідування фактично заявили про невинність нардепа.

В. Химикус також подав заяву за фактом застосування вогнепальної зброї. Проте ця інформація не була внесена до ЄРДР.

Закон і Бізнес