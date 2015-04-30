Адвокат В'ячеслава Химікуса, постраждалого від пострілів народного депутата України Сергія Пашинського, вимагає допитати нардепа.
Про це заявила адвокат потерпілого Марина Парінова, передає «Закон і Бізнес».
Вона зазначила, що Химікус брав участь у слідчих діях, незважаючи на стан здоров'я.
«Він, лежачи в ліжку і іноді кривлячись від болю, чітко відпрацював з нами 12 годин з невеликими перервами. Виконував все, що від нього потрібно, не скаржився. У цей же самий час, дуже нібито потерпілий від нападу Пашинський, за повідомленнями ЗМІ, насолоджується відпочинком в Альпах, можливо, навіть катається на лижах на своїх двох ногах, знімаючи дуже сильний стрес», – написала адвокат у Facebook.
Парінова заявила, що захист вимагає допитати Пашинського.
«Вважаємо, що депутат повинен бути невідкладно допитаний, чого і зажадаємо офіційно завтра від прокуратури», – написала вона.
За версією поліції, 31 грудня на Пашинського напав чоловік на дорозі в Київській області, вдарив його пляшкою по голові і збив з ніг, нардеп прострілив ногу нападнику, зробивши перед цим попереджувальний постріл у повітря. Зброя депутата, пістолет Glock 19, вилучена.
Мешканець Київської області В'ячеслав Химікус, поранений з пістолета нардепа, стверджує, що попереджувального пострілу не було. За його словами, по дорозі додому він відгукнувся на прохання незнайомого водія підштовхнути затихлий мікроавтобус. Раптово загальмував Mercedes, із якого вийшов Пашинський і став погрожувати зброєю.
3 січня Химікус і його дружина Ольга доповнили свою версію тим, що в останньої був пневматичний пістолет, який вона під час конфлікту направлених на нардепа.
Кримінальне провадження за фактом інциденту прокуратура Київської області зареєструвала за статтею Кримінального кодексу України «хуліганство».
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