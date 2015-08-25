10.01.2017 15:08



Печерський районний суд Києва 16 січня розгляне скаргу сторони захисту В'ячеслава Химікуса, постраждалого від пострілів народного депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського, на бездіяльність Генеральної прокуратури України щодо невнесення заяви В. Химікуса про злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Засідання розпочнеться об 11.15 за адресою Київ, Хрестовий провулок, 4 каб.306, повідомила адвокат В. Химікуса Марина Парінова.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на дорозі під Васильковом Київської області авто депутата трохи не врізалося в автобус, нібито стояв без габаритних вогнів. Нардеп зробив зауваження, після чого зав'язалася словесна перепалка. С. Пашинський з пістолету «Глок-19» поранив у ногу 38-річного В. Химікуса, який вдарив його по голові пляшкою. Крім Пашинського і Химикуса на місці події були присутні також дружина нардепа і водій автобуса.

Версії події у сторін конфлікту сильно розходяться, однак прокуратура розслідує лише хуліганство, вчинене проти нардепа і його дружини групою осіб (кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК було відкрито на підставі заяви С. Пашинського в день інциденту). А в МВС ще до проведення розслідування фактично заявили про невинність нардепа.

В. Химікус також подав заяву за фактом застосування вогнепальної зброї. Проте ця інформація не була внесена до ЄРДР.

Згідно ст. 214 Кримінального процесуального кодексу, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Закон і Бізнес