29.12.2016 17:05



Верховний Суд України оприлюднив конституційне подання щодо офіційного тлумачення сполучення слів «як неправосудного» в частині четвертій статті 62 Конституції.

Про це повідомляє прес-служба ВСУ, передає «Закон і Бізнес».

Нагадаємо, 16 грудня Пленум ВСУ не підтримав звернення до Конституційного Суду щодо визначення конституційності статті 375 ККУ. Судді вирішили звернутися до КСУ тільки щодо офіційного тлумачення слова «неправосудного» в статті 62 Конституції.

Відповідне звернення було затверджено на засіданні Пленуму ВСУ 26 грудня 2016 року. У поданні судді просять визнати провадження за ним невідкладним та розглянути у місячний строк. У провадженні за цим поданням братиме участь суддя ВСУ Волков Олександр Федорович.

З текстом конституційного подання можна ознайомитись за посиланням.