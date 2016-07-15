26.12.2016 08:50
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Сьогодні, 26 грудня продовжиться засідання Пленуму Верховного Суду України, на якому вирішуватимуть необхідність тлумачення слова «неправосудного», що міститься у частині четвертій статті 62 Конституції.
Як повідомляв раніше «Закон і Бізнес», Пленум ВСУ на попередньому засіданні 16 грудня не підтримав звернення до Конституційного Суду щодо визначення конституційності статті 375 ККУ. Судді звернуться до КСУ тільки щодо офіційного тлумачення слова «неправосудного» в статті 62 Конституції.
Сьогодні Пленум ВСУ має розглянути звернення до Конституційного Суду, яке вирішили підготувати на минулому засіданні.
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