28.12.2016 10:59



Схвалений Верховною Радою та підписаний Президентом України закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік» сьогодні опубліковано у офіційній газеті «Голос України».

Як раніше повідомляв «Закон і Бізнес», Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік», який вступає в силу з 1 січня 2017 року.

Нагадаємо, 21 грудня о 5 ранку Верховна Рада прийняла Закон про Державний бюджет України на 2017 рік.

4 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України доопрацював проект Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» та направив його до Верховної Ради України.

Зокрема, Кабмін зрівняв мінімальну заробітну плату та реальний, фактичний і юридичний прожитковий мінімум, який у 2017 році дорівнює 3 200 гривень. Прем’єр-міністр також зазначив, що ця ініціатива попередньо була обговорена з Президентом України, представниками фракцій коаліції Парламенту, усередині Уряду і було знайдене спільне рішення.

Але під обіцянки подвійного підвищення доходів працівників приватного сектору, Уряд протягнув через парламент закон, який відриває посадові оклади державних службовців від мінімальної зарплати. Тепер їхнє грошове утримання обраховуватиметься за прожитковим мінімумом і не змінюватиметься впродовж року.

Закон і Бізнес