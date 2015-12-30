21.12.2016 09:59



Сьогодні о 5 ранку, 21 грудня, Верховна Рада України прийняла Закон про Державний бюджет України на 2017 рік.

Відповідне рішення підтримало 275 народних депутатів, повідомляє видання «Закон і Бізнес».

У 2017 році Державний бюджет України збільшиться до 876 млрд грн. (+16,9% порівняно із 2016 роком), а економічне зростання становитиме 3% ВВП. З основними показниками документу можна ознайомитися тут.

4 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України доопрацював проект Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» та направив його до Верховної Ради України.

Зокрема, Кабмін зрівняв мінімальну заробітну плату та реальний, фактичний і юридичний прожитковий мінімум, який у 2017 році дорівнює 3 200 гривень. Прем’єр-міністр також зазначив, що ця ініціатива попередньо була обговорена з Президентом України, представниками фракцій коаліції Парламенту, усередині Уряду і було знайдене спільне рішення.

Нацбанк у свою чергу запевнив, що вплив підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень на рівень інфляції у 2017 році буде стриманий і не призведе до виходу інфляції за межі 8% (+/-2 п.п.).

Закон і Бізнес