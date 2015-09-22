27.12.2016 10:16



Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Про це повідомляє прес-служба глави держави, передає «Закон і Бізнес».

Президент також підписав Закони «Про збільшення видатків на заробітну плату працівникам державних вугледобувних підприємств», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо збільшення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу».

У 2017 році Державний бюджет України збільшиться до 876 млрд грн. (+16,9% порівняно із 2016 роком), а економічне зростання становитиме 3% ВВП. З основними показниками документу можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 21 грудня о 5 ранку Верховна Рада прийняла Закон про Державний бюджет України на 2017 рік.

4 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України доопрацював проект Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» та направив його до Верховної Ради України.

Зокрема, Кабмін зрівняв мінімальну заробітну плату та реальний, фактичний і юридичний прожитковий мінімум, який у 2017 році дорівнює 3 200 гривень. Прем’єр-міністр також зазначив, що ця ініціатива попередньо була обговорена з Президентом України, представниками фракцій коаліції Парламенту, усередині Уряду і було знайдене спільне рішення.

Закон і Бізнес