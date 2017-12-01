Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Голова ГО «Асоціація слідчих суддів України» Сергій Чванкін:

Сергій Чванкін: «Психологічний тиск і навіть погрози не змусили жодного з нас відмовитися від виконання своїх обов’язків»

Сергій Чванкін: «Психологічний тиск і навіть погрози не змусили жодного з нас відмовитися від виконання своїх обов’язків»

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