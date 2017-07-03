24.11.2017 13:55



Закон «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VІІІ сьогодні опубліковано на сайті Верховної Ради.

Ознайомитися з текстами кодексів в новій редакції можна за посиланням.

Передбачається, що внесення змін сприятиме подоланню процесуальних проблем, які перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні, удосконаленню принципів судочинства (змагальності, диспозитивності, пропорційності) та процесуальних механізмів (розгляд справ, запобігання зловживанню правами, впровадження «електронного суду» тощо).

Невдовзі після оприлюднення офіційного тексту закону «Закон і Бізнес» випустить друком спеціальну збірку, що міститиме текст нового Цивільного процесуального кодексу.

Закон і Бізнес