23.11.2017 14:21



Як відомо, Президент підписав нові редакції процесуальних кодексів. Тож невдовзі після оприлюднення офіційного тексту закону вийде друком спеціальна збірка, яка міститиме текст нового Цивільного процесуального кодексу.

Її отримають усі передплатники газети «Закон і Бізнес». Водночас ви маєте можливість замовити в редакції додаткові примірники цього спецвипуску.

Ціна одного примірника — 78,0 грн. (з урахуванням вартості пересилання поштою).

Оформити замовлення можна, подзвонивши за телефоном +380 (44) 537-34-33 або надіславши замовлення на електронну скриньку info@zib.com.ua.

За цими ж контактами можна уточнити умови розміщення рекламних блоків у спецвипуску.

У разі заявки на 5 і більше примірників на одну адресу, а також для членів «Клубу «ЗіБ» — знижка 10%.

Також у планах редакції випустити й новий Господарський процесуальний кодекс. Про строки його виходу та вартість буде повідомлено окремо.

Закон і Бізнес