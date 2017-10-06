22.11.2017 11:18



Щоб запрацювали окружні суди, необхідно запровадити нові підходи в роботі електронного судочинства та відповісти на запитання: як розподілятимуться справи? як розглядатимуться невідкладні справи? та інші.

На це звернув увагу суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області Володимир Кривка, відповідаючи на запитання видання «Закон і Бізнес», чи може аргументом на користь укрупнення слугувати неможливість сформувати колегію для розгляду кримінальних проваджень?

В.Кривка зазначив, що сьогодні судді з пересторогою ставляться до оптимізації. На його думку, це нормальна реакція. Нова судова мапа була оприлюднена місяць тому на круглому столі. У першу чергу було показано, як цю процедуру бачать Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя.

Суддя наголосив, що необхідно з’ясувати, як узагалі працюватиме Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Адже є населені пункти, де відбуваються збої в електропостачанні.

Зрештою, на погляд В.Кривки, за своїми наслідками, оптимізація — більш серйозна реформа, ніж утворення Верховного Суду. Адже вона проводитиметься на всій території України та стосуватиметься судів, які розглядають найбільшу кількість справ.

При цьому суддя зазначив, що за останні 5 років до їхнього суду надійшло 8 кримінальних проваджень, які потребували колегіального розгляду. Однак жодного разу у суді так і не утворили колегію у зв’язку з тим, що один або 2 судді були слідчими суддями у справі й не могли брати участі в колегіальному розгляді.

«Думаю, такі статистичні дані характерні для кожного малого суду. Якщо це один з аргументів оптимізації, то він не сумірний зі статистичними даними. Вирішити це питання можна, зекономивши й бюджетні кошти, так: достатньо записати в законі, що справи (коли санкція статті передбачає позбавлення особи волі більше ніж на 10 років) розглядаються суддею одноособово, а якщо сторона захисту або обвинувачення вимагає, то у складі колегії. Така норма колись діяла. До речі, 2/3 таких справ розглядалися суддями одноособово», – розповів В.Кривка.

Докладніше про проблему – за посиланням.

Закон і Бізнес