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За словами Зеновія Холоднюка, остаточного варіанта судової карти ще немає. Утім, законники не вірять, що всі їхні зауваження будуть ураховані.

За словами Зеновія Холоднюка, остаточного варіанта судової карти ще немає. Утім, законники не вірять, що всі їхні зауваження будуть ураховані.

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