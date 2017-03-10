15.09.2017 14:37



Позивачів можуть наділити правом вимагати від суб’єкта владних повноважень надати звіт про виконання судового рішення на їхню користь. Для чиновників, які двічі проігнорують цю вимогу, передбачено санкції.

Наразі ч.1 ст.267 Кодексу адміністративного судочинства дозволяє суду вимагати від суб’єкта владних повноважень подати звіт про виконання ухваленого рішення (див. «ЗіБ» №26). Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення ефективного виконання судових рішень)» (№7088) пропонує наділити таким правом ще й позивача, на користь якого ухвалене рішення.

Через 30 днів після набрання законної сили постановою в адмінсправі, особа зможе звернутися до суду із заявою про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прозвітувати про виконання рішення. Суд упродовж 10 днів має винести відповідну ухвалу.

Якщо владний орган двічі проігнорує її або так і не виконає рішення на момент подання звіту, на його керівника накладатиметься штраф від 10 до 30 мінімальних зарплат.