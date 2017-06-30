12.09.2017 16:21



Інститут адвокатури, як і системи правосуддя, є невід’ємною складовою механізму функціонування правової держави. Тож конструктивні відносини між суддями та адвокатами забезпечать ефективне здійснення судочинства.

Так, у рамках програми обміну досвідом між адвокатами Польщі та України з ознайомчим візитом до Апеляційного суду м.Києва завітали польські адвокати. Представники делегації ознайомилися з особливостями функціонування української системи судочинства, структурою та роботою апеляційних судів загалом та АСК зокрема.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, гостям розповіли про роботу суддівського корпусу, а також апарату АСК. Делегати заслухали інформацію щодо особливостей роботи із цивільними справами, кримінальними провадженнями та справами про адміністративні правопорушення в суді. Не оминули увагою і систему відеоконференцзв’язку, а також процедуру зовнішнього обміну інформацією між судом та іншими державними інституціями.

Наостанок гості відвідали музей АСК, який є своєрідним осередком збереження документів, матеріалів та інших експонатів, що свідчать про історичний розвиток судоустрою та судочинства в Україні й в Апеляційному суді м.Києва в тому числі.