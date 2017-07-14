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Френк Капріо «залучає» до здійснення правосуддя навіть дітей учасників процесу. Проте в Україні така дія судді, очевидно, сприйматиметься як порушення процедури розгляду справи.

Френк Капріо «залучає» до здійснення правосуддя навіть дітей учасників процесу. Проте в Україні така дія судді, очевидно, сприйматиметься як порушення процедури розгляду справи.

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