06.07.2017 17:11



Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Чернігівської області Наталію Бондар нагороджено почесною відзнакою Верховного Суду України «За вірність Закону».

Нагорода приурочена до Дня Конституції України. Її у святковій атмосфері вручив голова суду Садіг Тагієв.

«Ми раді, що бездоганна багаторічна праця, професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток системи правосуддя Наталії Степанівни високо оцінені», — зазначив очільник суду та побажав їй міцного здоров’я та подальших професійних успіхів.