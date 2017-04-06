06.07.2017 17:11
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Начальника відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Апеляційного суду Чернігівської області Наталію Бондар нагороджено почесною відзнакою Верховного Суду України «За вірність Закону».
Нагорода приурочена до Дня Конституції України. Її у святковій атмосфері вручив голова суду Садіг Тагієв.
«Ми раді, що бездоганна багаторічна праця, професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток системи правосуддя Наталії Степанівни високо оцінені», — зазначив очільник суду та побажав їй міцного здоров’я та подальших професійних успіхів.
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