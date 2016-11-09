Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Покарання за умисне пошкодження майна можуть посилити

Відповідальність за умисне пошкодження об’єктів життєзабезпечення наступатиме і у випадку, якщо споживачі тимчасово не отримували комунальні послуги.

Відповідальність за умисне пошкодження об’єктів життєзабезпечення наступатиме і у випадку, якщо споживачі тимчасово не отримували комунальні послуги.

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