05.07.2017 12:09



За умисне пошкодження чужого майна має наставати більш серйозна відповідальність. Не кажучи вже про руйнування об’єктів життєзабезпечення.

В парламенті зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за умисне знищення або пошкодження об’єкта життєзабезпечення» (№6653).

Документ передбачає збільшення розміру штрафу за злочин, передбачений ст.194 Кримінального кодексу «Умисне знищення чи пошкодження чужого майна, що нанесло майнові збитки у великому розмірі». Пропонується максимальну суму штрафу збільшити з 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів громадян. Втім, водночас зменшується нижня межа позбавлення волі — з трьох до двох років. Також запропоновано доповнити статтю частиною, що передбачає більш суворе покарання за повторний злочин або його скоєння групою осіб.

Крім того, передбачається об’єднати ст.270-1, 292 та 360 КК в одну ст.194-1, що встановлюватиме відповідальність за умисне пошкодження об’єктів життєзабезпечення. Під останніми розуміються житловий та нежитловий фонд, об’єкти електроенергетики, електрозв’язку, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, промислові трубопроводи.

При цьому, для притягнення винних у таких пошкодженнях до відповідальності наявність значної майнової шкоди стане не обов’язковою. Досить й того, що пошкодження призвели до тимчасового неотримання споживачами товарів та послуг, що постачаються такими об’єктами.